Anna Odine Stroem’den 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda üçüncü madalya!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayakla atlama kadınlar büyük tepe kategorisinde Norveçli Anna Odine Stroem, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde kayakla atlama kadınlar büyük tepe atlayışları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Anna Odine Stroem, olimpiyatlara ilk kez dahil edilen kategoride 284,8 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Normal tepede altın ve karışık takımda gümüş madalya kazanan Stroem, oyunlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.

Aynı ülkeden Eirin Maria Kvandal 282,7 puanla gümüş, Sloven Nika Prevc ise 271,5 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.