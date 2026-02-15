Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Lisa Vittozzi'den 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 18:42

Lisa Vittozzi, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 10 kilometre takip kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

AA
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 10 kilometre takip kategorisinde İtalyan Lisa Vittozzi, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde biatlon kadınlar 10 kilometre takip yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Lisa Vittozzi, 30 dakika 11.8 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı.

Vittozzi, İtalya'nın biatlon branşındaki ilk olimpiyat şampiyonu oldu.

Norveçli Maren Kirkeeide, 28.8 saniye geride gümüş, Fin Suvi Minkkinen ise 34.3 saniye farkla bronz madalyaya ulaştı.

