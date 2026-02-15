Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Martin Ponsiluoma'dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 17:50

Martin Ponsiluoma, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon erkekler 12,5 kilometre takip kategorisinde altın madalya kazandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon erkekler 12,5 kilometre takip kategorisinde İsveçli Martin Ponsiluoma, altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde biatlon erkekler 12,5 kilometre takip yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Martin Ponsiluoma, 31 dakika 11.9 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı.

Norveçli Sturla Holm Laegreid, 20.6 saniye geride gümüş madalya elde etti. Laegreid, oyunlarda bir gümüş, 2 bronz olmak üzere 3 madalyaya ulaştı.

Fransız Emilien Jacquelin ise 29.7 saniye farkla bronz madalya aldı.

