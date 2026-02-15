Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Mikael Kingsbury'den 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Giriş Tarihi: 15.02.2026 17:52

Mikael Kingsbury, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler çiftler moguls kategorisinde altın madalya kazandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler çiftler moguls kategorisinde Kanadalı Mikael Kingsbury, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde serbest stil kayak erkekler çiftler moguls müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Mikael Kingsbury, finalde karşılaştığı Japon Ikuma Horishima'ya 30-5 üstünlük kurarak altın madalyaya ulaştı. Kingsbury, oyunlardaki ikinci, kariyerinin 5. olimpiyat madalyasını aldı.

Horishima'nın gümüş madalya kazandığı kategorinin üçüncülük müsabakasında ise Japon Takuya Shimakawa'yı 20-15'lik skorla geçen Avustralyalı Matt Graham, bronz madalyayı boynuna taktı.

