Ateş Kuşları’nın Çelik Komutan’ından Necip Fazıl Kısakürek’in Kaldırımlar şiiri yorumu
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, ATV ekranındaki 44. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Çelik Komutan'ın mahalleliye Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Kaldırımlar’ şiirini okuması bölüme damga vurdu.
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