Video Ateş Kuşları Gülayşe ve Barbaros’un aşk yemini!
Gülayşe ve Barbaros’un aşk yemini!

Gülayşe ve Barbaros’un aşk yemini!

28.10.2023 | 00:24

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 28. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’na Barbaros ve Gülayşe’nin uzun zaman sonra birbirlerine gerçek düşüncelerini ve hislerini açıkladıkları sahne bölüme damga vurdu.

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