Gülayşe ve Barbaros’un aşk yemini!
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 28. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’na Barbaros ve Gülayşe’nin uzun zaman sonra birbirlerine gerçek düşüncelerini ve hislerini açıkladıkları sahne bölüme damga vurdu.
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