Hacer, Gülayşe’yi konağa götürmek için geldi! “Seni almaya geldim Gülayşe!” | Video

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 12. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Bölümün finalinde Hacer’in mola yerine gelip Gülayşe’yi Nizam’la tanıştırmak için götürmek istemesi ve Ateş Kuşları’nın üzüntüden yıkılması bölüme damga vurdu.