Hacer ve Hüma, Lara’yı bulmaya çok yaklaştı | Video

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 11. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Bölümün finalinde Hacer ve Hüma’nın, Gülayşe’nin bulunduğu hanı öğrenmesi ve onu bulmak üzere oraya gittiğinde yaşadıkları bölüme damga vurdu.