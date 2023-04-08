Video Ateş Kuşları Hacer ve Hüma, Lara’yı bulmaya çok yaklaştı | Video
Hacer ve Hüma, Lara’yı bulmaya çok yaklaştı | Video

Hacer ve Hüma, Lara’yı bulmaya çok yaklaştı | Video

08.04.2023 | 00:02

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 11. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Bölümün finalinde Hacer ve Hüma’nın, Gülayşe’nin bulunduğu hanı öğrenmesi ve onu bulmak üzere oraya gittiğinde yaşadıkları bölüme damga vurdu.

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