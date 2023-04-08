Hacer ve Hüma, Lara’yı bulmaya çok yaklaştı | Video
Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 11. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Bölümün finalinde Hacer ve Hüma’nın, Gülayşe’nin bulunduğu hanı öğrenmesi ve onu bulmak üzere oraya gittiğinde yaşadıkları bölüme damga vurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:07
Hacer ve Hüma, Lara’yı bulmaya çok yaklaştı | Video 08.04.2023 | 00:02
08:15
01:08
08:21
01:05
Ateş Kuşları 10. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! "Bul beni kızım..." | Video 31.03.2023 | 10:06
01:06
01:09
02:45
Zümrüt Gülayşe'yi istemeye geldi, Barbaros vuruldu! | Video 24.03.2023 | 21:56
01:11
01:11
01:12
06:37
04:47
Zümrüt, Gülayşe’yi istemeye geldi, olaylar karıştı | Video 18.03.2023 | 00:02
01:05
01:05
Ateş Kuşları 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Barbar iyi misin?" | Video 16.03.2023 | 10:23
01:03
01:10
03:57
01:55