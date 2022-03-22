Temur tarafını seçer: Kılıcım da yolum da aksak Tegin’le birdir! | Video

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Destan’ sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. ‘Destan’ın on altıncı bölümüne Temur’un annesi Ulu Ece’nin , Batuga’yı öldürmek için Türgiş obasında ki çiçekli kızı gönderdiğini öğrenip Ulu Ece’ye rest çekip, Batuga’nın yanında yer alması damga vurdu.