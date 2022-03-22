Temur tarafını seçer: Kılıcım da yolum da aksak Tegin’le birdir! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Destan 14. Bölüm Fragmanı "Tahtımı kim tehdit eder" | Video 02.03.2022 | 08:58
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Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on altıncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Destan’ sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. ‘Destan’ın on altıncı bölümüne Temur’un annesi Ulu Ece’nin , Batuga’yı öldürmek için Türgiş obasında ki çiçekli kızı gönderdiğini öğrenip Ulu Ece’ye rest çekip, Batuga’nın yanında yer alması damga vurdu.