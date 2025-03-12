Video Haber Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü | Video

12.03.2025 | 15:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

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