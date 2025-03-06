Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video
Bingöl merkezli Samsun ve Malatya’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
12 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatılırken 3 şüpheli şahıs ise yakalanarak tutuklandı.
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