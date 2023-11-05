Video Haber CHP Kurultayında partililer arasında gerginlik | Video
CHP Kurultayında partililer arasında gerginlik | Video

CHP Kurultayında partililer arasında gerginlik | Video

05.11.2023 | 09:15

CHP’nin 38. Olağan Kongresi’nde genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından partililer arasında yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin 2. tura kalmasının ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında tartışma çıktı. Partililerin birbirlerine "laf atmalarının" sonucu çıktığı iddia edilen tartışma, büyümeden çevredekilerin araya girmesi sonucu yatıştırıldı. Taraflar arasından yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP Kurultayında partililer arasında gerginlik | Video 01:22
CHP Kurultayında partililer arasında gerginlik | Video 05.11.2023 | 09:15
Kahramanlar operasyonunda 21 sığınak imha edildi | Video 02:27
"Kahramanlar" operasyonunda 21 sığınak imha edildi | Video 05.11.2023 | 09:15
Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken diyalog: Bunu yapman hiç hoş değil 00:14
Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken diyalog: Bunu yapman hiç hoş değil 05.11.2023 | 01:12
ABD’de Filistin’e destek gösterileri sürüyor 00:50
ABD’de Filistin’e destek gösterileri sürüyor 05.11.2023 | 00:22
Çan’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı 01:25
Çan’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı 04.11.2023 | 23:54
Şiddetli rüzgar masa ve sandalyeleri savurdu... O anlar kamerada 00:39
Şiddetli rüzgar masa ve sandalyeleri savurdu... O anlar kamerada 04.11.2023 | 22:38
Tekirdağ’da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi 01:35
Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi 04.11.2023 | 21:46
Almanya’da Filistin’e destek yürüyüşü 06:37
Almanya’da Filistin’e destek yürüyüşü 04.11.2023 | 21:45
Çanakkale’de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü 03:39
Çanakkale’de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü 04.11.2023 | 21:45
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın 00:49
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın 04.11.2023 | 18:13
Başkan Erdoğan’dan Rize’de yerel seçim mesajı: Güçlü bir ses çıkaralım 07:21
Başkan Erdoğan'dan Rize'de yerel seçim mesajı: Güçlü bir ses çıkaralım 04.11.2023 | 20:38
Başkan Erdoğan: Hedefimiz Avrupa’nın batarya üretim üssü olmak | Video 18:29
Başkan Erdoğan: "Hedefimiz Avrupa'nın batarya üretim üssü olmak" | Video 04.11.2023 | 17:22
Salih Tuna | Suçluyorum 04:17
Salih Tuna | Suçluyorum 04.11.2023 | 17:12
Burhanettin Duran | Astana’da entegrasyon için yeni adım 04:46
Burhanettin Duran | Astana'da entegrasyon için yeni adım 04.11.2023 | 16:43
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? 03:59
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? 04.11.2023 | 16:33
Başkan Erdoğan’dan ’garantörlük’ vurgusu: Batı İsrail’e diyet borcunu ödüyor | Video 07:02
Başkan Erdoğan'dan 'garantörlük' vurgusu: Batı İsrail'e diyet borcunu ödüyor | Video 04.11.2023 | 13:11
Başkan Erdoğan, Tokayev’e TOGG hediye etti | Video 00:41
Başkan Erdoğan, Tokayev'e TOGG hediye etti | Video 03.11.2023 | 16:09
Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı | Video 01:03
Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı | Video 03.11.2023 | 14:53
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gayrimüslim dini cemaat ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi 08:28
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gayrimüslim dini cemaat ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi 03.11.2023 | 13:28
Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika görüntüleri! Ankara’ya uzandı 00:24
Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika görüntüleri! Ankara'ya uzandı 03.11.2023 | 11:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA