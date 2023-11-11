Dünyanın gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan: "Batı’nın tavrı acizlik, korkaklıktır..." | Video

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.