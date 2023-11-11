Dünyanın gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan: "Batı’nın tavrı acizlik, korkaklıktır..." | Video
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı, sivillerin katledildiği, tarihte eşi benzeri görülmemiş barbarlıkla karşı karşıyayız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:42
09:24
02:47
02:31
00:15
Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi 10.11.2023 | 23:39
05:01
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı 10.11.2023 | 20:49
01:41
İsrail’in vurduğu Al-Buraq Okulu’nda can kaybı 50’ye yükseldi 10.11.2023 | 20:49
01:25
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması 10.11.2023 | 19:57
00:30
Ukraynalı turistin gasp intikamı ‘ölüm’ oldu 10.11.2023 | 19:32
01:38
İsrail, Kudüs Hastanesi’ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu 10.11.2023 | 19:32
06:34
MSB’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü töreni 10.11.2023 | 19:32
01:38
Muş'ta ilk ve ortaöğretim öğrencileri için birinci ara tatil başladı 10.11.2023 | 19:31
02:01
SON DAKİKA: Emekliye 5 bin TL ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu! | Video 10.11.2023 | 17:04
00:44
00:42
00:25
01:26
14:31
49:17