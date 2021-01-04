Video Haber Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek'

Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek'

Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek'
04.01.2021 | 13:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek' 04:09
Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek' 04.01.2021 | 13:33
Engin Ardıç 'Yöğümsüz' 03:08
Engin Ardıç 'Yöğümsüz' 04.01.2021 | 13:31
Melih Altınok '2021’in yazarı belli oldu' 04:25
Melih Altınok '2021’in yazarı belli oldu' 04.01.2021 | 13:29
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi Ceza yok Baran, gel teslim ol | Video 02:40
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi "Ceza yok Baran, gel teslim ol" | Video 04.01.2021 | 12:13
AK Parti ve MHP'den, İlker Başbuğ'un darbe imalı sözlerine sert tepki | Video 22:30
AK Parti ve MHP'den, İlker Başbuğ'un darbe imalı sözlerine sert tepki | Video 04.01.2021 | 12:49
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler | Video 00:44
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler | Video 04.01.2021 | 11:04
Yavuz Donat 'Bir duayenin not defteri' 05:26
Yavuz Donat 'Bir duayenin not defteri' 04.01.2021 | 11:04
Şebnem Bursalı 'PKK’da kan donduran tecavüz çığlığı' 04:09
Şebnem Bursalı 'PKK’da kan donduran tecavüz çığlığı' 04.01.2021 | 10:59
Kerem Alkin 'Türkiye’nin ‘müttefikliğinin’ paha biçilmez değeri' 03:59
Kerem Alkin 'Türkiye’nin ‘müttefikliğinin’ paha biçilmez değeri' 04.01.2021 | 10:57
Hilal Kaplan 'Erdoğan özür dilemeli!' 03:35
Hilal Kaplan 'Erdoğan özür dilemeli!' 04.01.2021 | 10:55
Haşmet Babaoğlu 'Esas mesele' 02:53
Haşmet Babaoğlu 'Esas mesele' 04.01.2021 | 10:53
SON DAKİKA! 2021 SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur - işçi emekli maaş zamları belli oldu! yüzde 8,36 - yüzde 7,36 | Video 02:10
SON DAKİKA! 2021 SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur - işçi emekli maaş zamları belli oldu! (yüzde 8,36 - yüzde 7,36) | Video 04.01.2021 | 10:06
2020 yılında ekonomi virüsle savaştı | Video 17:27
2020 yılında ekonomi virüsle savaştı | Video 04.01.2021 | 09:12
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım | Video 00:53
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım | Video 02.01.2021 | 21:14
Olacak iş değil! Kısıtlamaya rağmen mangal yakıp piknik yaptılar | Video 06:25
Olacak iş değil! Kısıtlamaya rağmen mangal yakıp piknik yaptılar | Video 02.01.2021 | 20:00
SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 01:34
SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 02.01.2021 | 19:42
CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 01:39
CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 02.01.2021 | 19:30
Bu kadarına da pes! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 01:39
Bu kadarına da pes! CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 02.01.2021 | 19:15
Son dakika: Korona virüs kısıtlamasına rağmen şoke eden manzaralar! | Video 03:55
Son dakika: Korona virüs kısıtlamasına rağmen şoke eden manzaralar! | Video 02.01.2021 | 18:41
Yılbaşı öncesinde yakalanmışlardı! Sahte içki operasyonuna 10 tutuklama! | Video 00:29
Yılbaşı öncesinde yakalanmışlardı! Sahte içki operasyonuna 10 tutuklama! | Video 02.01.2021 | 18:36

Hasan Basri Yalçın'ın 04.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA