Hasan Basri Yalçın 'AİHM’nin siyasi kararı'
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Hakkari'den bir acı haber daha geldi! Şehit sayısı 2'ye yükseldi | Video 28.12.2020 | 10:11
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Hasan Basri Yalçın 'AİHM’nin siyasi kararı' 28.12.2020 | 09:57
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Son dakika! Teröre darbe: Hainler böyle etkisiz hale getirildi | Video 27.12.2020 | 15:04
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Son dakika! Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması | Video 27.12.2020 | 14:23
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A Haber, depremin merkez üssünde. İşte Kavaktepe köyündeki son durum | Video 27.12.2020 | 11:25
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Son dakika! Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu | Video 27.12.2020 | 11:06
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Elazığ Belediye Başkanı'ndan deprem açıklaması | Video 27.12.2020 | 10:33
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Elazığ'da şiddetli deprem! İşte deprem anından görüntüler | Video 27.12.2020 | 10:20
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Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı 27.12.2020 | 00:53
Hasan Basri Yalçın'ın 28.12.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...