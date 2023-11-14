İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat'a ait anıtları yıktı
İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtları buldozerle yıktı.
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