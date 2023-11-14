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İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat'a ait anıtları yıktı

İsrail güçleri Batı Şeria’da Yaser Arafat'a ait anıtları yıktı

14.11.2023 | 19:00

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtları buldozerle yıktı.

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