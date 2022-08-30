Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilendi! 2023'te göklerde olacak | Video
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Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez kez sergilenen Bayraktar Kızılelma ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kızılelma önünde açıklamalarda bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın 2023 yılında göklerde olacağını söyledi. Türk İHA ve SİHA'larının üretilmesinde büyük emeği olan ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın imzasının Kızılelma'nın üzerinde yer alması dikkat çekti.