Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı | Video
Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı.
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