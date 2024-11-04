Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atandı | Video 04.11.2024 | 08:46 Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı. Akkoyun, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Mardin Büyükşehir Belediyesine 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk seçilmişti.