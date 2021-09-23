Video Haber Mehmet Barlas | Erdoğan ve Guterres uyardı

Mehmet Barlas | Erdoğan ve Guterres uyardı

Mehmet Barlas | Erdoğan ve Guterres uyardı
23.09.2021 | 10:19

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Mehmet Barlas'ın 23.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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