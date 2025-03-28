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MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur" | Video

28.03.2025 | 15:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımlandı. Mesajında son günlerde yaşanan olaylara da değinen Bahçeli, İBB yankesicilerin eline, siyasi emellerine hapsolmuştur. Hukuku çarpıtmak art niyettir." ifadelerini kullandı.

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