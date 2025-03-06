Video Haber MSB açıkladı! CHP lideri Özel’e tazminat davası | Video
MSB açıkladı! CHP lideri Özel’e tazminat davası | Video

MSB açıkladı! CHP lideri Özel’e tazminat davası | Video

06.03.2025 | 12:38

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in; CHP lider Özgür Özel’e ayrı ayrı manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Makine ve Kimya Endüstrisi İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde icra edilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

SON BİR HAFTADA 26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türkiye ve bölge güvenliğine yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için kesintisiz bir şekilde operasyonlara devam edildiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 26, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 478 (Irak 195 / Suriye:283) terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine devam edecek, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 8'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMAK ÜZERE 99 ŞAHIS YAKALANDI"
Hudut hattında en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalanmış, bin 357 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 olmuştur" şeklinde konuştu.

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