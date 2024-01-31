Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’na "Beni İmamoğlu'ndan kurtarın" demiş
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, sosyal medya yayınında şok bir iddiada bulundu. Enver Aysever, "CHP Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkanı, beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın dedi! İsterlerse bunu yalanlasınlar, her yerde ispatlarım" diye konuştu.
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