Video Haber Şebnem Bursalı | Amerikan ağzıyla konuşan Millet İttifakı!

Şebnem Bursalı | Amerikan ağzıyla konuşan Millet İttifakı!

Şebnem Bursalı | Amerikan ağzıyla konuşan Millet İttifakı!
26.04.2021 | 17:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul depremi için büyük hazırlık | Video 02:32
İstanbul depremi için büyük hazırlık | Video 26.04.2021 | 17:48
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlere büyük darbe | Video 00:42
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarında teröristlere büyük darbe | Video 26.04.2021 | 17:21
MSB: Pençe operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 00:52
MSB: Pençe operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 26.04.2021 | 17:37
Şebnem Bursalı | Amerikan ağzıyla konuşan Millet İttifakı! 04:56
Şebnem Bursalı | Amerikan ağzıyla konuşan Millet İttifakı! 26.04.2021 | 17:33
Ahmet Çakar | Bir pozisyon hariç mükemmeldi 02:10
Ahmet Çakar | Bir pozisyon hariç mükemmeldi 26.04.2021 | 17:23
Kerem Alkin | ‘1071’, ‘1915’ ve ‘2071’in kodları 04:23
Kerem Alkin | ‘1071’, ‘1915’ ve ‘2071’in kodları 26.04.2021 | 17:14
Son Dakika! Kabine Toplantısı kararları: Tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan canlı yayın izle! 01:49
Son Dakika! Kabine Toplantısı kararları: Tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan canlı yayın izle! 26.04.2021 | 16:21
FETÖ’ye yönelik operasyonun yeni görüntülerine ulaşıldı | Video 00:48
FETÖ’ye yönelik operasyonun yeni görüntülerine ulaşıldı | Video 26.04.2021 | 15:41
Ankara’da Başkan Erdoğan’ı pilotlar karşıladı | Video 01:47
Ankara’da Başkan Erdoğan’ı pilotlar karşıladı | Video 26.04.2021 | 15:41
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları CANLI YAYIN izle! İşte yeni kısıtlama kararları... 01:49
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları CANLI YAYIN izle! İşte yeni kısıtlama kararları... 26.04.2021 | 15:05
TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın skandal açıklamalarına tepki | Video 06:50
TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın skandal açıklamalarına tepki | Video 26.04.2021 | 15:12
SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusa sesleniş' konuşması! 01:49
SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ulusa sesleniş' konuşması! 26.04.2021 | 15:05
Melih Altinok | Covid 19 değildir o... 04:36
Melih Altinok | Covid 19 değildir o... 26.04.2021 | 15:01
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar 03:36
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: "Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar" 26.04.2021 | 10:01
Engin Ardıç | Al bir tane daha 03:15
Engin Ardıç | Al bir tane daha 26.04.2021 | 13:44
Mehmet Barlas | Bu Biden denilen adam Amerika’daki yerlilerin ne olduğunu sorgulasa ya... 02:34
Mehmet Barlas | Bu Biden denilen adam Amerika’daki yerlilerin ne olduğunu sorgulasa ya... 26.04.2021 | 13:42
Hasan Basri Yalçın | Artık sözde müttefik bile değiliz 03:54
Hasan Basri Yalçın | Artık sözde müttefik bile değiliz 26.04.2021 | 13:40
Yavuz Donat | Yollar yürümekle aşınmaz 06:28
Yavuz Donat | Yollar yürümekle aşınmaz 26.04.2021 | 13:35
Nihat Hatipoğlu | Fakiri hor görme zengine düşman olma 08:38
Nihat Hatipoğlu | Fakiri hor görme zengine düşman olma 26.04.2021 | 13:32
Altun'dan ABD'ye soykırım tepkisi | Video 09:28
Altun'dan ABD'ye "soykırım" tepkisi | Video 26.04.2021 | 10:53

Şebnem Bursalı'nın 26.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA