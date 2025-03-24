Video Haber Vali Gül izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yaptı | Video
Vali Gül izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yaptı | Video

Vali Gül izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yaptı | Video

24.03.2025 | 13:09

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde zarar görev Şehzadebaşı Camii ve haziresinde inceleme yaptı.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde devam eden izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

'HAKETTİKLERİ CEZALAR VERİLECEKTİR'
Vali Gül sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada "Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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