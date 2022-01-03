Yavuz Donat | 2022... Seçimden önceki viraj

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OTOMATİK OYNAT
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Mardin'de 3 katlı binada patlama! 1 yaralı 03.01.2022 | 09:28
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Hollanda’da polisten protestoculara “köpekli” müdahale | Video 02.01.2022 | 19:14
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Başkan Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek | Video 02.01.2022 | 19:12
01:14
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Son dakika: Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var | Video 01.01.2022 | 23:22
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Pendik’te virajı alamayan hafif ticari araç refüje çıkıp takla attı | Video 01.01.2022 | 20:20
Yavuz Donat'ın 03.01.2022 tarihli Sabah Gazetesi yazısı...