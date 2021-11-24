Video Haber Yavuz Donat | Yeşil-mavi sevda bitmez
Yavuz Donat | Yeşil-mavi sevda bitmez

Yavuz Donat | Yeşil-mavi sevda bitmez

24.11.2021 | 15:47

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Yavuz Donat'ın 24.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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