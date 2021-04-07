Son dakika! Uzman isimden kritik uyarı! "Fırtına bekleniyor!" | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Son dakika! Uzman isimden kritik uyarı! "Fırtına bekleniyor!" | Video 07.04.2021 | 11:40
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Hava Durumu 06-04-2021 06.04.2021 | 08:00
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Hava Durumu 05-04-2021 05.04.2021 | 08:00
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Hava Durumu 04-04-2021 04.04.2021 | 08:00
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Hava Durumu 03-04-2021 03.04.2021 | 08:00
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Hava Durumu 02-04-2021 02.04.2021 | 08:01
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Hava Durumu 01-04-2021 01.04.2021 | 09:50
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Hava Durumu 31-03-2021 31.03.2021 | 08:00
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Hava Durumu 31-03-2021 31.03.2021 | 08:00
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Hava Durumu 30-03-2021 30.03.2021 | 08:00
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Hava Durumu 30-03-2021 30.03.2021 | 08:00
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Hava Durumu 29-03-2021 29.03.2021 | 08:00
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Hava Durumu 28-03-2021 28.03.2021 | 08:00
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Hava Durumu 27-03-2021 27.03.2021 | 08:00
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Hava Durumu 26-03-2021 26.03.2021 | 08:00
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Hava Durumu 25-03-2021 25.03.2021 | 08:00
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Hava Durumu 24-03-2021 24.03.2021 | 08:00
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Hava Durumu 23-03-2021 23.03.2021 | 08:00
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Son dakika! Ankara'da şiddetli dolu yağışı | Video 22.03.2021 | 15:22
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden İstanbul için flaş bir uyarı geldi. Gece saatlerinden itibaren kent geneli için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Peki bu hafta yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, beklenen hava durumunu A Haber ekranlarında yorumladı.