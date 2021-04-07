Son dakika! Uzman isimden kritik uyarı! "Fırtına bekleniyor!" | Video

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden İstanbul için flaş bir uyarı geldi. Gece saatlerinden itibaren kent geneli için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Peki bu hafta yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, beklenen hava durumunu A Haber ekranlarında yorumladı.