Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf işte böyle kurtuldu! Zafer Kayıların!
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 171. Bölümün finalinde Fatma Hatun’un, Saruca’nın ve Yusuf’un kurtularak Söğüt’e dönmesi bölüme damga vurdu.
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