Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bize boyun mu eğdireceksin? Varsa gücünüz gösterin!" | Video 11.03.2025 | 12:47 Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragmanı yayınlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ESENBİKE HATUN KAYI OBASINA YILDIRIM GİBİ DÜŞTÜ!

Osman Bey'in Ulugan'la hesaplaşması sürerken Uçlara yeni bir yıldırım düşer. Esenbike Hatun gelir gelmez üstünlüğünü sağlamak için isteklerini sıralar. Osman Bey'den, yüklü miktarda vergi ister. Aksi takdirde kızı Fatma'yı oğlu Sargun'a gelin alacağını ifade eder. Osman Bey bu sıkışmışlıktan kurtulmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

OSMAN BEY'İN ÇETİN SINAVI!

Asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Osman Bey, ne kızından ne de ahalisinin rızkından vazgeçmeyecektir. Bu cendereden çıkmak için tehlikeli bir oyun kurar. Osman Bey, Olcaytu'nun oklarını üzerine çekmeden bu işin içinden çıkabilecek midir?

BALA HATUN, EVLADI UĞRUNA HER ŞEYİ GÖZE ALIYOR!

Bala Hatun Halime'yi bulmak için harekete geçer. Bunun için Sofia'ya hamle yapar. Sofia'yı ele geçiren Bala Hatun, Halime'yi bulmak için her şeyi göze alır. Bala Hatun kızına götürmesi karşılığında Sofia'yı bırakacağını söyler. Sofia Poena'nın aslında Halime olduğunu söyleyecek midir?