Kuruluş Osman YouTube’da 10 Milyon aboneye ulaştı | Video

atv ekranındaki altıncı sezonunda da heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Youtube’da 10 Milyon aboneye ulaştı. Fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alan Kuruluş Osman’nın YouTube’da 10 Milyon aboneye sahip ilk dizi kanalı oldu. ‘Kuruluş Osman’ 10 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı. YouTube'daki resmi kanalında 820 Milyon izlenme süresine sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor.