Kuruluş Osman YouTube’da 10 Milyon aboneye ulaştı | Video
atv ekranındaki altıncı sezonunda da heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Youtube’da 10 Milyon aboneye ulaştı. Fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alan Kuruluş Osman’nın YouTube’da 10 Milyon aboneye sahip ilk dizi kanalı oldu. ‘Kuruluş Osman’ 10 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı. YouTube'daki resmi kanalında 820 Milyon izlenme süresine sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor.
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Kuruluş Osman YouTube’da 10 Milyon aboneye ulaştı | Video 20.11.2024 | 09:49
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Kuruluş Osman 170. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 12.11.2024 | 10:51
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Kuruluş Osman 169.Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 31.10.2024 | 10:47
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Kuruluş Osman 168. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle! 29.10.2024 | 10:24
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Kuruluş Osman 166. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 08.10.2024 | 10:52
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Kuruluş Osman 165. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle! 01.10.2024 | 11:46
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Kuruluş Osman 165. bölüm tanıtımı yayınlandı | Video 25.09.2024 | 11:21
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