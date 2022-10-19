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OTOMATİK OYNAT
03:28
03:59
Bala ve Malhun Hatunlar birbirlerine böyle destek oldu! | Video 19.10.2022 | 23:22
04:18
Osman Bey ve Bala Hatun oğulları Alaeddin’i kurtardı | Video 19.10.2022 | 22:38
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02:22
Osman Bey düşmanlarına büyük bir oyun kuruyor | Video 12.10.2022 | 22:47
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Kuruluş Osman 99. Bölüm TEK PARÇA DİZİ İZLE 06.10.2022 | 00:37
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Osman Bey imparator Andronikos’un hayatını kurtardı | Video 05.10.2022 | 23:27
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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 101. Bölümüne Osman Bey ve Bala Hatun’un Frigg ve Kantakuzenos tarafından kaçırılan oğulları Alaeddin’i kurtarmaları damga vurdu.