Sofia Halime’yi işte böyle kaçırmış

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 173. Bölümünde Sofia’nın yıllar önce Halime’yi kaçırıp öz ailesine düşman olarak yetiştirmesi bölüme damga vurup dizinin izleyicilerinin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.