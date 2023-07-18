Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi! | Video
Oyuncu Ahmet Kural, avukat Çağla Gizem Çelik ile 4 yıldır birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan, "İlişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık" diyen Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, geride bıraktığımız mayıs ayında yeniden bir araya geldi. Ünlü çift, aldıkları sürpriz kararla magazin gündeminde yer alırken bugün de sevindiren haber kulislere bomba gibi düştü. Ünlü çift, bugün Bodrum’da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. İşte Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’in düğününden ilk kareler!
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