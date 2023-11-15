Aile 21. Bölüm fragmanı izle Show TV ile yayında! ‘Üç kurşunla kalbimi delip geçen bir gerçek var’ | VİDEO

Aile fragmanı yayında. Her hafta Salı günü ekranlara gelen dizinin takipçileri gelecek haftayı araştırıyor. Aslan’ı o şekilde gören Devin şok geçiriyor. Aile 21. Bölüm fragmanı izle Show TV ekranlarında yerini aldı. İşte, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğlu Aile yeni bölüm fragmanı izle ekranı.