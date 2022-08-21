ATV’nin yepyeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı’nın yeni tanıtımı yayınlandı! İşte Bir Küçük Gün Işığı’ndan ilk kareler! | Video
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Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi için heyecan dorukta! Bir Küçük Gün Işığı’nın yapımını NGM, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendi. Dizinin başrollerinde Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı gibi isimler yer aldı. Bugün dizinin yeni tanıtımı ekranlara geldi. İşte merakla beklenen Bir Küçük Gün Işığı’ndan ilk kareler!