Hegemonya Belgeseli A Haber'de yayınlandı! Dünyayı kim yönetiyor? Para, güç, kontrol...
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A Haber ekranlarında yayınlanan ve geçmişten bugüne gücün geçirdiği evrimi ele alan "Hegemonya" adlı belgeselinin ilk bölümü büyük ilgi uyandırdı. İlk bölüm, izleyicileri Tapınak Şövalyeleri'nin merak edilen dünyasına götürdü. İsa'nın yoksul şövalyeleri nasıl olmuştu da Avrupa monarşilerine borç veren birer orta çağ bankerlerine dönüştü? Bu soruyla yola çıkan Hegemonya bir gücün nasıl el değiştirdiğini gözler önüne serdi.