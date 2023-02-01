Yalı Çapkını 20.bölüm fragmanı izle: Kazım Ağa’nın vuruluyor
Yalı Çapkını 20.bölüm fragmanı yayınlandı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in rol aldığı dizide bu hafta nefes kesen sahneler yer alıyor. Dizinin son bölümünde Seyran’ın daha fazla üzülmesine dayanamayan Suna, Ferit’i Kazım Ağa’ya şikayet ediyor. Öte yandan Kazım Ağa’nın vurulma sahnesi şoke etti. İşte Yalı Çapkını 20.yeni bölüm fragmanı
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