Video Medya Yargı 2. sezon fragmanı yayınlandı! (Yargı 2. sezon tanıtım fragmanı izle) "Ilgaz'ı ben öldürmedim!"
Yargı 2. sezon fragmanı yayınlandı! (Yargı 2. sezon tanıtım fragmanı izle)

Yargı 2. sezon fragmanı yayınlandı! (Yargı 2. sezon tanıtım fragmanı izle) "Ilgaz'ı ben öldürmedim!"

05.09.2022 | 11:23

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Yargı 2. Yeni sezon fragmanı izle! Yargı yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı dizinin fragmanında Savcı Ilgaz’ı öldürmekle suçlanan Ceylin’in, Eren Komiser’le olan sorgusunda söyledikleri izleyenleri şoke ederken yeni bir cinayet daha mı var? Sorusu gündeme geliyor. İşte Yargı 2. Sezon tanıtım fragmanı ve detaylar.

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Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımı Yargı 2. Sezon tanıtım fragmanını yayınladı! Sezon finalinde Ceylin'in Ilgaz'ı öldürmekle suçlanması izleyenleri şoke ederken dizi, yeni sezonda da bu konu üzerinden devam edecek. Yargı 2. Yeni sezon fragmanı izle ekranı, yayımlanan tanıtımla beraber dizinin sıkı takipçilerinin gündemine taşındı. İşte Yargı 2. Sezon tanıtım fragmanı ve yayın tarihiyle ilgili detaylar...

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