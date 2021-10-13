Video Medya Yeni dizi Destan'ın ilk tanıtımı yayınlandı
Yeni dizi Destan'ın ilk tanıtımı yayınlandı

Yeni dizi Destan'ın ilk tanıtımı yayınlandı

13.10.2021 | 23:29

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OTOMATİK OYNAT

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Sezonun en iddialı dizisi olan Destan, ilk tanıtımı ile büyük yankı uyandırdı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Destan, hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

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