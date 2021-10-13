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OTOMATİK OYNAT
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Yeni dizi Destan'ın ilk tanıtımı yayınlandı 13.10.2021 | 23:29
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Sadakatsiz 34. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Derin'e büyük şok... 13.10.2021 | 12:23
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Masumlar Apartmanı 42. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 11.10.2021 | 14:11
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İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi! 07.10.2021 | 22:54
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Kuruluş Osman 65.Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! 01.10.2021 | 12:03
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'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' 4. bölüm fragmanı | Video 01.10.2021 | 00:26
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Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu 28.09.2021 | 21:53
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Masumlar Apartmanı 40. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 28.09.2021 | 13:22
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Üç Kuruş 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle 28.09.2021 | 11:01
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Sezonun en iddialı dizisi olan Destan, ilk tanıtımı ile büyük yankı uyandırdı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Destan, hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor