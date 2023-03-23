Video Nihat Hatipoğlu "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" Nihat Hatipoğlu ile sahur ve iftar programları ATV'de başladı | Video

"Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" Nihat Hatipoğlu ile sahur ve iftar programları ATV'de başladı | Video

23.03.2023 | 13:47

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı.

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