Video Otomobil Çin’in en büyük global markalarından Chery, 3 farklı SUV modeli ile Türkiye'ye geliyor
Çin’in en büyük global markalarından Chery, 3 farklı SUV modeli ile Türkiye'ye geliyor

Çin’in en büyük global markalarından Chery, 3 farklı SUV modeli ile Türkiye'ye geliyor

01.09.2022 | 12:26

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OTOMATİK OYNAT

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Yurt dışında satış rekorları kıran Çin'in en büyük global markalarından Chery, üstün teknolojiyle donatılmış 3 SUV modeli ile Türkiye pazarına giriş yapıyor. Araçlar, akıllı ağ bağlantısından yapay zekaya kadar pek çok alanda geliştirilmiş donanımları barındıracak.

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