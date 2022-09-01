Çin’in en büyük global markalarından Chery, 3 farklı SUV modeli ile Türkiye'ye geliyor
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Yurt dışında satış rekorları kıran Çin'in en büyük global markalarından Chery, üstün teknolojiyle donatılmış 3 SUV modeli ile Türkiye pazarına giriş yapıyor. Araçlar, akıllı ağ bağlantısından yapay zekaya kadar pek çok alanda geliştirilmiş donanımları barındıracak.