Honda Jazz Havayastığı ile fark yaratıyor | Video

Hev logosu taşıyan yeni hibrit Jazz, standart olarak sunduğu ön orta hava yastığı teknolojisi ile Avrupa'da sınıfında bu özelliği sunan ilk model oldu. Bu yeni hava yastığı, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önleyerek yolcuların baş ve göğüs bölgesindeki yaralanma olasılığını azaltıyor.