Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Honda Jazz Havayastığı ile fark yaratıyor | Video 30.04.2020 | 11:47
00:57
Yerli otomobil çarpışma testinden 5 yıldız alacak 18.01.2020 | 10:36
01:34
01:00
Formula 1 tarihinin pit stop rekoru kırıldı! 17.07.2019 | 17:47
02:09
Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza Keykhosravi oldu 01.07.2019 | 15:22
04:51
ÖTV indirimi sona eriyor! ÖTV indiriminden yararlanmak için son fırsat! 15.06.2019 | 11:57
01:07
00:08
Tesla'nın otopilotu sürücünün hayatını kurtardı! 08.02.2019 | 11:40
02:02
'Drift' yapmak isteyen sürücü lüks aracını yaktı! 14.10.2018 | 11:11
01:20
Rusya'dan Tesla'ya sürpriz rakip! 25.08.2018 | 10:42
01:39
Rolls-Royce uçak motorundan motosiklet yaptı! 18.07.2018 | 17:08
02:21
Fuarda en çok dikkat çeken detay o oldu 13.03.2018 | 15:34
02:48
Tam bir asırlık ancak saat gibi çalışıyor 14.01.2018 | 13:02
03:07
Dünyanın en hızlı otomobili Agera RS 07.11.2017 | 15:06
00:09
Dünyada tek örneği olan 6 milyonluk araç hurdaya döndü 03.11.2017 | 09:40
02:19
Turkuaz taksi, İstanbul yollarında 09.10.2017 | 17:10
02:23
Bugatti Chiron'dan nefes kesen dünya rekoru! 18.09.2017 | 13:59
01:38
F1 yarışında start verildiği anda kaza oldu 18.09.2017 | 10:42
00:11
180 km ile kaza yaparsanız ne olur? 23.08.2017 | 11:38
02:45
Tornacıdan 3 şanzımanlı ve LPG'li arazi aracı 20.04.2017 | 15:35
Hev logosu taşıyan yeni hibrit Jazz, standart olarak sunduğu ön orta hava yastığı teknolojisi ile Avrupa'da sınıfında bu özelliği sunan ilk model oldu. Bu yeni hava yastığı, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önleyerek yolcuların baş ve göğüs bölgesindeki yaralanma olasılığını azaltıyor.