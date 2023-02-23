Kalp krizini aylar öncesinden haber veriyor! Midenizde bu his varsa dikkat | Video

Uzmanlar, çoğu kadının göz ardı ettiği yaygın bir kalp krizi belirtisi konusunda uyardı. Çoğu insanın yaşadığı göğüs ağrısı gibi yaygın semptomlar olsa da, bazı insanlar, semptomları "hafife alarak" yok sayabiliyor. Özellikle kadınların dikkat etmesi gerekenler ise önem taşıyor.