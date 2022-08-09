Uzman isimden umutlandıran açıklama "Kanser basit bir kronik hastalığa dönüşecek" | Video

Kanser; özellikle son yıllarda adından çok daha fazla bahsettiğimiz bir rahatsızlık. Birçok tedavi yöntemine rağmen hala tam olarak çözümü bulunamamış olan bu rahatsızlıkla ilgili son yıllarda büyük atılımlar yapıldı. Özellikle bağışıklık sistemi ile ilişkisi keşfedildikçe kanserin de bilmediğimiz taraflarıyla karşılaşmaya başladık. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda İmmünolog olarak görev yapan Doç. Dr. Duygu Sağ, yaptığı çalışmalarla tüm dünyada önemli bir çalışmaya imza attı ve aslında kanserin bağışıklık sistemi ile olan ilişkisi ile ilgili önemli veriler ortaya koydu. 2018 yılında UNESCO’nun düzenlediği ve 117 ülkenin katıldığı yarışmada “Ulusal Yükselen Yetenek” ödülü alan bilim insanı Sağ, kanser immünoterapisi ile bu alanda büyük bir atılım yaptı.