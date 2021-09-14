Video Spor A Milli Takım teknik direktörlüğü için prensip anlaşmasına varılan Alman teknik direktör Stefan Kuntz, ülkesine döndü

A Milli Takım teknik direktörlüğü için prensip anlaşmasına varılan Alman teknik direktör Stefan Kuntz, ülkesine döndü

A Milli Takım teknik direktörlüğü için prensip anlaşmasına varılan Alman teknik direktör Stefan Kuntz, ülkesine döndü
14.09.2021 | 15:31

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Görüşmeler için İstanbul'a gelen ve A Milli Takım teknik direktörlüğü için prensip anlaşmasına varılan Alman teknik direktör Stefan Kuntz, ülkesine dönüyor.

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