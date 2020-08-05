Arda Turan: Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra geri dönen Arda Turan, "uygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.