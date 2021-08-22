Busenaz Sürmeneli A Haber'de: "Sözümü tuttum" | Video

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli boksorümüz Busenaz Sürmeneli A Haber'de duygularını anlattı. Busenaz Sürmeneli "13 yıllık emeğin karşılığını aldık. Cumhurbaşkanımıza verdiğim altın madalya sözünü de tuttuğum için çok mutluyum." dedi.