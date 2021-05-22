Dorukhan Toköz'den 'Gidiyorum' ve Beşiktaş sözleri!

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamasında sahneye Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıkmasıyla ilgili konuştu. Dorukhan, "Sevdiğim bir şarkı, bir de ben Beşiktaş Kulübünü çok seviyorum. Benim için her zaman ayrı bir yeri var. O yüzden bu şarkıyı seçtim. Bakalım ileride ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.