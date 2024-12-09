Video Spor Ender Bilgin açıkladı! TFF'den flaş Turgut Doman kararı...
Ender Bilgin açıkladı! TFF'den flaş Turgut Doman kararı...

Ender Bilgin açıkladı! TFF'den flaş Turgut Doman kararı...

09.12.2024 | 00:38

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, 90+1 programında, Turgut Doman hakkında çok çarpıcı bir gelişmeyi duyurdu. Ender Bilgin, Sivasspor - Galatasaray maçında Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalesi sonrası pozisyonu VAR'dan izlemesine rağmen kararını değiştirmeyen hakem Turgut Doman'ın artık hakemlik görevini yapamayacağını iletti.

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