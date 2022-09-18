Video Spor İstanbulspor 2-2 Beşiktaş MAÇ SONU | Adam Murray: "Yüzde 100’ü vermezsen, böyle bir sonuç çıkar" | Video
İstanbulspor 2-2 Beşiktaş MAÇ SONU | Adam Murray:

İstanbulspor 2-2 Beşiktaş MAÇ SONU | Adam Murray: "Yüzde 100’ü vermezsen, böyle bir sonuç çıkar" | Video

18.09.2022 | 08:50

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Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Adam Murray, karşılaşmanın ardından takımın bugün yüzde 100’le oynamadığını ve bu şekilde kazanmanın mümkün olmadığını söyleyerek, yenilen golleri de sadece kaleci hatasına bağlayamayacaklarını ifade etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta, cezalı olan Valerien Ismael'in yerine Yardımcı Antrenör Adam Murray basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Murray, "Hepimiz için zor bir akşam oldu. Hangi ülkeye giderseniz gidin, hangi maçı oynarsanız oynayın, yüzde 80'lik performans galibiyeti getirmez. Taraftarımızın hak etmediği bir görüntü verdik. Kalemize gelen 2 şut da gol oldu. Zor bir hafta odu bizim için önümüzde bir ara var, tazelenip savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SADECE KALECİ HATASINA BAĞLAYAMAYIZ"
Tayyip Talha'nın sakatlanmasının ardından Welinton'un oyuna dahil olması hakkında "Bu maçta hoca ekibi olarak Welinton'un sahip olduğu farklı özelliklerden yararlanmak için bu değişikliği yaptık. Oyuncuların farklı özelliklerini kullanmak için yaptık. Kararlar, maç içinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değişebiliyor" ifadelerini kullanan Adam Murray, son 15 şutta yenilen 10 gol hakkında ise "Buna kaleci problemi demezdim. Mert de kadromuzda ve ligin en iyi kalecilerinden birisi, aramıza döndüğünde yarışın içinde olacak. Rakiplerimiz kalemize çok gelmiyor ama ona rağmen yediğimiz gol sayısı fazla. Milli arda buna çalışacağız. Uzaktan şut ve bu golleri yemek sadece kaleci hatası olarak düşünülmemelidir" açıklamasını yaptı. Ersin'in geçen hafta oynamayıp, bu hafta oynamasının teknik bir karar olduğunu da söyleyen Murray, bu durumun taktiksel olduğunu açıkladı. Murray son olarak maç analizini yapacaklarını ifade ederek "Şu anda bu soruya net bir cevap vermem yanlış olur. Bugünü analiz edip ondan sonra tempomuz ve kalitemizle ilgili eksikleri değerlendirip cevap vermem gerekiyor. Yüzde 100 olmadığımız bir gündü ve galibiyeti hak etmedik. Maçı analiz edip sorunların çözümünü üreteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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